СМИ: апелляционный суд Киева вернул дело Януковича в районный суд для исправления ошибок

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева вернул дело экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиненного в госизмене, в Оболонский районный суд для исправления ошибок и разъяснения приговора. Об этом в среду сообщило издание "Левый берег".

"Киевский апелляционный суд вернул дело экс-президента Виктора Януковича в Оболонский райсуд Киева для исправления ошибок и разъяснения приговора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 5 марта коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции. 1 марта 2019 года Киевский апелляционный суд определил состав коллегии судей, которые будут рассматривать апелляционные жалобы адвокатов на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене.

После длившегося более полутора лет судебного процесса Оболонский районный суд Киева 24 января заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюремного заключения. В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам - в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия. Суд признал Януковича виновным по двум первым пунктам, но полностью оправдал его по ключевому пункту обвинения - потере Крыма. Согласно приговору суда, срок наказания Януковичу должен отсчитываться с момента его задержания.

Поскольку на решение суда была подана апелляция, приговор в силу не вступил.