Германия продлила до конца марта оружейное эмбарго для Саудовской Аравии

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Германия до конца марта продлила истекающий в субботу срок запрета на поставку вооружений Саудовской Аравии. Об этом заявил в среду в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы решили продлить эмбарго до конца марта", - сказал он. По его словам, данное решение принято в том числе с учетом ситуации в Йемене. Запрет, как и прежде, распространяется не только на новые, но и на уже заключенные контракты.

Германия решила остановить экспорт вооружений в Саудовскую Аравию из-за дела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Репортер, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

Как писал журнал "Shpiegel", в рядах правящей коалиции, состоящей из консерваторов и социал-демократов, единства по поводу дальнейших действий нет. Одни считают неприемлемым поставки оружия Эр-Рияду, другие при этом просят учитывать интересы партнеров Германии по ЕС, которые в условиях германского эмбарго не могут выполнять обязательства по своим контрактам с Саудовской Аравией.