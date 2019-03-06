Премьер Армении надеется на визит президента России в Ереван в этом году

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на официальный визит российского президента в Ереван, а также на свой - в Москву. Об этом глава армянского правительства заявил корреспонденту ТАСС в Брюсселе, где он находился с двухдневным визитом 4-5 марта.

"В этом году мы несколько раз встретимся, например, на полях саммита Евразийского экономического союза. Кроме того, надеюсь, что в этом году состоится официальный визит Владимира Владимировича [Путина] в Ереван и мой - в Москву", - сказал он.

По словам Пашиняна, стороны в настоящее время обсуждают дату визитов. "Нет [пока точных дат], мы сейчас обсуждаем конкретные даты. Последнее обсуждение было неделю назад: я говорил по телефону с президентом России, мы обсуждали этот вопрос в ходе разговора. И наши администрации обсуждают его сейчас", - пояснил он.

Кроме того, Пашинян планирует встретиться в скором времени и с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. "И не только с президентом России намечаются встречи, также с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - отметил он.

Армянский премьер в связи с этим напомнил, что 29 апреля в Ереване пройдет межправительственный Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Туда, как планируется, прибудут все премьер-министры стран ЕАЭС, в том числе и Дмитрий Медведев, добавил Пашинян.

Сотрудничество с Россией и ЕС

Обратившись к теме своего визита в ЕС, Пашинян подчеркнул, что сотрудничество Еревана и Брюсселя полностью прозрачно для России. "Я хочу подчеркнуть одну важную деталь: мы в этом процессе абсолютно прозрачны для наших российских партнеров, - сказал он. - И, что очень важно, Евросоюз не ставит никаких геополитических и внешнеполитических вопросов или условий в этом процессе".

"Это сотрудничество, - добавил армянский премьер, - касается только внутренних демократических реформ в Армении, особенно после прошедших в прошлом году событий в стране. Эта повестка реформ очень важна для нас".

Говоря об отношениях с Россией, глава правительства Армении заявил, что приоритетным направлением для дальнейшего развития экономического сотрудничества его страны с Москвой является ЕАЭС. "Факт в том, что в рамках ЕАЭС наш главный экономический партнер - Россия. Конечно, это хорошо, с одной стороны, а с другой - заставляет задуматься над тем, что мы должны развивать дальше эти отношения. Но для нас очень важно, чтобы взаимный товарооборот был на хорошем уровне и с другими членами ЕАЭС, потому что это будет означать важное и естественное развитие данного объединения - мы сделаем все, чтобы это произошло", - отметил он.

В ходе визита в Брюссель армянский премьер Никол Пашинян провел переговоры с председателями Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также выступил в Европарламенте.