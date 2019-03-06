Глава МИД Италии раскритиковал коллег из ЕС за отсутствие солидарности по вопросу миграции

ТАСС, 6 марта. Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези критически высказался в отношении европейских партнеров в связи с отсутствием реальной солидарности в решении миграционной проблемы. Как передает в среду агентство ANSA , выступая на заседании комиссии по международной политике и миграции в нижней палате парламента, он заявил, что "солидарность осталась только на бумаге".

"Управление миграционными потоками - вопрос общеевропейского уровня. И нам казалось, что такой подход разделили все страны - члены ЕС по итогам саммита в июне 2018 года, на котором было принято решение разделить ответственность за прием мигрантов. Однако это решение осталось только на бумаге", - сказал министр.

Моаверо-Миланези напомнил о предложении Италии о перераспределении мигрантов, прибывающих в основном в южноевропейские страны. "Даже если предложенный нами принцип разделяет целый ряд европейских стран, на практике он не реализуется", - добавил глава МИД.

Италии благодаря жестким мерам МВД, включающим запрет на высадку спасенных в море мигрантов с судов неправительственных организаций, удалось добиться рекордно низкого числа прибывающих из стран Африки. Согласно официальным данным, с начала 2019 года в Италии высадились 287 человек. За тот же период в 2017 году в Италию прибыли почти 16 тыс. мигрантов, а в 2018 - 5 тыс. 406 человек.

Глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини считает пресечение миграционного потока своим главным достижением на этом посту. Одновременно он активизирует процедуры высылки незаконных мигрантов и тех, что не попадают под статус беженцев. В связи с этим, по распоряжению министерства, расселяются центры временного приема, в которых мигранты живут годами. Кроме того, по инициативе Сальвини был одобрен декрет о безопасности, предусматривающий антимиграционные меры, включая упразднение вида на жительство по гуманитарным причинам.