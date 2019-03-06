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Кризис в Сирии

Помпео: США поддерживают усилия ООН по активизации политического процесса в Сирии

Госсекретарь США провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают усилия ООН, направленные на активизацию политического процесса в Сирии с целью урегулирования конфликта в этой стране. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече в Вашингтоне со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Госсекретарь Майкл Помпео вчера встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Вашингтоне, чтобы обсудить конфликт в Сирии, в том числе продолжающуюся поддержку со стороны США политического процесса в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН. Госсекретарь подчеркнул решительную поддержку со стороны администрации действий ООН по активизации усилий, направленных на поиск политического решения, в том числе поддержку конституционной реформы и вызывающей доверие подготовки свободных и честных выборов", - говорится в распространенном в среду заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

"Госсекретарь подчеркнул заинтересованность США в деэскалации конфликта с целью спасения жизней и предоставления возможностей для политического процесса. Госсекретарь Помпео также подчеркнул важность беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи и безопасного, добровольного и достойного с точки зрения условий возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - отмечается в документе.

Принятая 18 декабря 2015 года резолюция 2254 СБ ООН в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства Сирии, которые приведут к формированию нового правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.

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