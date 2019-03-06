В Киеве заявили, что на закрытие избирательных участков в России пожаловался один украинец

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, что получила только одну жалобу на лишение граждан Украины возможности голосовать на выборах президента 31 марта на территории РФ. Об этом сообщила в среду Москалькова.

"Этот вопрос я ставила перед Людмилой Денисовой, о том, что ко мне обращаются граждане Украины по поводу невозможности тысячам граждан Украины участвовать в выборах и реализовать свое избирательное право. На что Денисова сказала, что к ней поступило только одно такое обращение", - сказала она.

Ранее Москалькова обратила внимание на эту проблему в ходе встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По решению украинских властей все пять избирательных участков на территории России были закрыты.