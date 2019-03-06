СМИ: Клинтон не откажется от участия в выборах 2020 года до публикации доклада Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон примет окончательное решение по вопросу об участии в президентских выборах в США в 2020 году после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который вот уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния России на выборы в США в 2016 году. Такое мнение высказал в среду портал Elections Central, размещающий материалы о выборах в США.

В понедельник в интервью нью-йоркскому телеканалу News 12, который входит в структуру телекомпании CNN, Клинтон, соперничавшая с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом на выборах 2016 года, заявила, что не будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Однако, как сообщил Elections Central, не прошло и суток после этого заявления, как источники, близкие к Клинтон, сообщили о том, что ее отказ от участия в выборах не является окончательным и что она, возможно, ожидает итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, прежде чем принять окончательное решение. Кроме того, она не хочет окончательно отказываться от участия в выборах по крайней мере до тех пор, пока это не сделает Джон Керри, занимавший пост госсекретаря США в администрации президента Барака Обамы.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, тогда как на счету Клинтон было 227 голосов. При этом по общему числу проголосовавших избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло решающей роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.