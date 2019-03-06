Власти США рассказали, откуда в Пентагоне появилась картина с видами Красной площади

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получил в первый год пребывания у власти в качестве подарков из-за рубежа в том числе пару своих портретов (от палестинского лидера Махмуда Аббаса и премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука), парфюмерные изделия (от Султаната Оман), книги и даже элементы фонтанной арматуры нефтяной скважины (от руководства ОАЭ). Об этом свидетельствует обнародованный в среду управлением протокола Госдепартамента официальный отчет об иностранных подарках, которые были преподнесены в 2017 календарном году различным американским должностным лицам высокого ранга, включая главу государства.

Россия фигурирует в этом 64-страничном документе всего один раз. В нем говорится, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов - преподнес на встрече в Баку 16 февраля 2017 года сувенирный набор своему американскому коллеге - председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду. Речь идет, судя по описанию внешнеполитического ведомства США, о "16 круглых медальонах", на которых изображены некие военачальники, а также картине, запечатлевшей собор Василия Блаженного и часть стены Кремля. Отмечается, что этот подарок, который американская сторона оценила в $400, выставлен в Пентагоне.

В соответствии с данными Госдепартамента США, самый дорогостоящий подарок Трамп получил от председателя КНР Си Цзиньпина: образчик китайской каллиграфии, кувшин или вазу с крышкой (этот предмет был выполнен с применением техники перегородчатой эмали), ручную роспись по стеклу и деревянную подставку к этим подношениям. Администрация США оценила этот подарок в $14,4 тыс. Он, как и все прочие подарки, врученные в 2017 году главе Белого дома, был отправлен на хранение в Национальный архив США, уточняется в документах.

В них же сообщается, что президент Украины Петр Порошенко вручил Трампу металлическую пластину с американским флагом, украшенную "пулями с медным наконечником". Между тем вице-президент США Майкл Пенс получил от Порошенко миниатюрное изображение церкви, выполненное в металле серебристого цвета, а Джеймс Мэттис, ушедший в минувшем декабре в отставку с поста шефа Пентагона, - украинскую штурмовую винтовку "Форт-224", прицелы и три магазина к ней (два - с патронами), а также наручные часы.