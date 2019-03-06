Гуайдо выразил полную поддержку объявленному персоной нон грата послу ФРГ в Венесуэле

КАРАКАС, 6 марта. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция поддерживает посла ФРГ Даниэля Кринера, объявленного в среду правительством Боливарианской Республики персоной нон грата. Об этом сообщил в Twitter Хуан Гуайдо, лидер политических противников исполнительной власти.

"Посол ФРГ в Венесуэле Даниэль Кринер пользуется нашей полной поддержкой и признанием, - написал Гуайдо. - Эта устная угроза послу ФРГ не имеет под собой оснований. Мы знаем, кто единственная персона нон грата". По мнению венесуэльского политика, Кринер проявлял уважительное отношение к конституции южноамериканской страны и выражал солидарность с ее народом.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса ранее указал, что решение в отношении Кринера было принято из-за его "вмешательства во внутренние дела" республики. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, деятельность посла ФРГ "противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения". В МИД отметили, что у дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть Венесуэлу. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что решил отозвать Кринера "на родину для консультаций".

23 января лидер Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.