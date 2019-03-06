Трамп заявил, что был бы разочарован подтверждением данных о восстановлении полигона Сохэ

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет разочарован, если информация о том, что власти КНДР восстанавливают стартовую площадку испытательного ракетного полигона Сохэ, подтвердится. Глава государства сообщил об этом журналистам в Белом доме в среду.

По его словам, он "будет очень разочарован, если это в действительности происходит". "Однако это лишь предварительные данные. Но я буду очень и очень разочарован [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, хотя и не думаю, что это так. Посмотрим, что произойдет", - сказал глава государства.

В среду интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, сообщил, что власти КНДР начали восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ на северо-западе страны. По его данным, рядом со стартовой площадкой установлены два подъемных крана, возведен новый объект. В районе полигона для испытания ракетных двигателей также появились два подъемных крана и строительные материалы.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4". Зарубежные эксперты считают это испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Во вьетнамской столице 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре.