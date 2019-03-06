В ОБСЕ изучают ситуацию с расследованием на Украине дела против журналиста Скачко

ТАСС, 6 марта. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что следит за ходом расследования дела против киевского журналиста Владимира Скачко, который обвиняется на Украине в посягательстве на территориальную целостность страны.

"Изучаю и собираю больше информации о следственных действиях в отношении журналиста Владимира Скачко на Украине. Важно установить все факты и обеспечить соблюдение свободы СМИ", - написал он в среду в Twitter.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели 5 марта обыски в квартире журналиста Владимира Скачко в рамках досудебного расследования, проводимого по статье УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Журналисту предъявили обвинение и вручили повестку на допрос 10 марта в Херсонское управление СБУ. В ответ Скачко заявил, что его преследуют за то, что в своих статьях он пытался обсуждать ситуацию в стране, а также за якобы сговор с руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, находящимся в СИЗО.

В ноябре 2018 года данные Скачко появились на сайте "Миротворец". В последнее время журналист публиковал статьи в информационном агентстве "Антифашист". Последняя статья "США и России все равно, кто станет президентом Украины?" вышла на сайте информагентства 4 марта.