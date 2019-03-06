СМИ: защита усматривает политический аспект в задержании финдиректора Huawei

ОТТАВА, 6 марта. /ТАСС/. Адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу указали на возможный политический характер ее задержания в Канаде по запросу об экстрадиции США. Об этом в среду сообщила газета Vancouver Star.

По ее данным, в ходе слушаний в среду в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия об этом заявил один из адвокатов финдиректора Ричард Пек. В качестве аргумента он привел заявление президента США Дональда Трампа, который еще в декабре прошлого года заявил, что мог бы вмешаться в дело министерства юстиции США в отношении финансового директора Huawei в случае, если это послужило бы интересам национальной безопасности страны или помогло бы заключить торговую сделку с КНР. Ранее власти Канады категорически исключили какое-либо политическое вмешательство в эту ситуацию со стороны Оттавы.

В ходе слушаний в среду защита и обвинение договорились об их продолжении 8 мая из-за "очень необычного характера этого дела", которое содержит "значительное количество страниц". Также на такое решение повлиял тот факт, что на прошлой неделе Мэн Ваньчжоу подала гражданский иск к канадским властям в связи со своим задержанием в Канаде по запросу об экстрадиции США. Истец утверждает, что Управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство нарушили ее конституционные права.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн США), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.