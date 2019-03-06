Израиль задействовал систему ПВО после запуска ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /ТАСС/. Израильская система ПВО была приведена в действие в среду вечером вслед за запуском ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (граничит с сектором Газа - прим. ТАСС) информируем, что ракета была запущена из сектора Газа по территории Израиля, что привело в действие систему ПВО", - говорится в армейском коммюнике. Военные не стали сообщать других деталей инцидента.

Ранее в среду армия проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали на юге еврейского государства в региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.