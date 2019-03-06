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Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Джелалабаде

Жертвами нападения стали 16 человек

ТАСС, 7 марта. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на офис частной строительной компании на востоке Афганистана, в результате которой погибли 16 человек.

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Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

В среду утром несколько боевиков штурмовали объект строительной компании, расположенный близ аэропорта города Джелалабад - административного центра провинции Нангархар.

В ходе перестрелки силам безопасности удалось ликвидировать пятерых нападавших. Жертвами атаки стали 16 человек, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

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