СМИ: Япония в 2018 году чаще всего подвергалась кибератакам с территории России и Китая

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Кибератаки на Японию в 2018 году чаще всего осуществлялись с территории России и Китая. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По данным японской полиции, на ежедневной основе по всей стране в 2018 году происходило в среднем 2 752,8 подтвержденных и зафиксированных системами безопасности попыток несанкционированного доступа к тем или иным сетевым ресурсам. 20,8% из них происходило с территории РФ, 14,8% - с территории Китая.

В общей же сложности за 2018 год в полицию обратились 126 815 человек, пострадавших от кибернетических атак. Также отмечается, что в минувшем году было заведено рекордное число уголовных дел по подтвержденным кибернетическим преступлениям - за год этот показатель увеличился на 26 инцидентов и составил 9 040 случаев.