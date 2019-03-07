Израиль поразил военные цели в лагере ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /ТАСС/. Израильские самолеты нанесли в четверг удар по нескольким военным целям на территории лагеря движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел и запуск горящих воздушных шаров по направлению к территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целям в лагере ХАМАС в южной части сектора Газа. Удар был нанесен в ответ на запуск горящих воздушных шаров и одной ракеты из сектора Газа по израильской территории в среду", - говорится в распространенном военными коммюнике. "Армия очень серьезно воспринимает любые попытки нанести вред израильским гражданским лицам и продолжит решительно действовать против этих террористических актов. Движение ХАМАС несет ответственность за все события, источником которых является сектор Газа", - добавили в армейской пресс- службе.

В среду вечером израильская система ПВО была приведена в действие вслед за запуском ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. До этого военные проинформировали, что сирены воздушной тревоги сработали на юге еврейского государства в региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.