СМИ: Республика Корея и США проведут военные учения "Альянс" вместо Freedom Guardian

СЕУЛ, 7 марта. /ТАСС/. Южная Корея и США в августе или сентябре проведут командно-штабные учения 19-2 Dong Maeng, что в переводе означает "Альянс", вместо ранее отмененных маневров Freedom Guardian. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США.

Ранее было объявлено о преобразовании проводимых весной маневров Key Resolve в командно-штабные учения 19-1 Dong Maeng. Главная цель данных учений - отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове.

Задача Freedom Guardian - укрепление возможностей вооруженных сил Республики Корея по самостоятельному отражению вооруженных нападений, а также действия в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия.

Ранее о решении США и Республики Корея прекратить совместные военные маневры для ускорения денуклеаризации Корейского полуострова сообщили министерство национальной обороны Южной Кореи и Пентагон.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.