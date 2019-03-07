Эстонская партия обжаловала итоги интернет-голосования на выборах в парламент

ТАЛЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Эстонская партия "Богатство жизни" направила жалобу в Республиканскую избирательную комиссию страны, требуя пересчета поданных в ходе голосования на парламентских выборах 3 марта электронных голосов. Об этом сообщил в четверг телеканал ETV+ плюс со ссылкой на партию.

В жалобе указано, что хотя результат электронного голосования был впервые подсчитан 3 марта, эти данные не подписал глава госслужбы по организации выборов Прийт Винкель. Его подпись появилась в системе только 4 марта после завершения повторного подсчета голосов. На этом основании представители партии "Богатство жизни" настаивают на пересчете электронных голосов, при котором хотят присутствовать лично.

В ходе предварительного (включая электронное) голосования в Эстонии приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346395 человек). По итогам электронного голосования наибольшее число голосов получила Партия реформ - 40%, за ней шли Консервативная народная партия Эстонии (13,5%), "Отечество" (12,6%), Центристская партия (11,7%), Социал-демократическая партия (11,4%), "Эстония 200" (5,5%). Партия "Богатство жизни" с 1,5% не преодолела 5%-ный барьер.

Как сообщила во вторник Государственная служба по организации выборов Эстонии, победу на выборах в 101-местный парламент (Рийгикогу) 3 марта одержала Партия реформ, получив 28,9%, что дает ей 34 мандата. Центристская партия получила 23,1% (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии - 17,8%, 19 мест, "Отечество" - 11,4%, 12 мандатов, Социал-демократическая партия - 9,8%, 10 мандатов.

Остальные партии не преодолели 5%-ного барьера и в парламент не попали, включая партию "Богатство жизни", которая получила 6858 голосов (1,2%).