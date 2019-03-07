Суд в Таиланде принял решение распустить партию, выдвинувшую сестру короля в премьеры

БАНГКОК, 7 марта. /ТАСС/. Конституционный суд Таиланда принял решение о роспуске Партии защиты нации, которая выдвинула сестру короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) Убон Раттану кандидатом в премьеры страны. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Суд постановил распустить партию", - приводит агентство слова судьи Тавикиет Минаканит. Он также запретил руководителям партии заниматься политической деятельностью в течение 10 лет. Вместе с тем 214 кандидатов Партии защиты нации Таиланда, которая была связана с экс-премьером Таксином Чинаватом (с 2001 по 2006 г.), отстранены от участия в выборах 24 марта.

Коллегия судей подчеркнула, что выдвижение кандидатуры сестры короля в премьеры было осуществлено для получения политического преимущества. "Хотя партия имеет право на свободу действий, они не должны иметь негативных последствий, подрывать принцип конституционной монархии или ставить под угрозу политический нейтралитет монархии", - добавил судья.

Во время оглашения судебного решения порядок обеспечивали 1,2 тыс. полицейских. На расстоянии 500 метров от здания были установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты для досмотра посетителей. Присутствовавший на заседании суда лидер партии Причапол Понгпанит заявил журналистам, что принимает это решение. "У нас у всех были хорошие намерения для страны", - отметил он.

23 января король Таиланда Рама Х подписал указ о проведении всеобщих выборов. В этот же день избирательная комиссия назначила на 24 марта голосование, результаты которого будут объявлены не позднее 9 мая. 4 февраля началась регистрация кандидатов для участия во всеобщих выборах, за неделю более 10 тыс. претендентов от 66 политических партий подали свои заявления.

8 февраля Партия защиты нации Таиланда - ответвление политического объединения "Для тайцев" - выдвинула Убон Раттану кандидатом на пост премьер-министра страны. Однако вечером того же дня король назвал неуместным и неконституционным выдвижение кандидатуры его сестры на эту должность. На следующий день партия подчинилась королевскому указу, фактически блокирующему кандидатуру Убон Раттаны. После этого избирком попросил суд распустить партию за нарушение режима конституционной монархии.