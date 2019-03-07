Бойко подал в суд на общественное ТВ из-за отказа показывать его предвыборные видеоролики

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко подал в суд на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) из-за отказа демонстрировать в эфире его предвыборные видеоролики. Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

В начале марта телевещатель отказал кандидату в президенты в размещении политической рекламы, сославшись на якобы недостоверность его заявления о том, что действующий президент Украины "разбогател в десятки раз, а украинские пенсионеры обеднели вдвое".

"Представители телеканала в процессе переговоров предложили данную фразу вырезать или заменить, так как, по их мнению, эти данные не являются достоверными, несмотря на предоставленные им доказательства данной информации", - отмечалось в сообщении на этот счет "Оппозиционной платформы - За жизнь".

При этом в партии указали, что данное утверждение кандидата основано на данных деклараций президента Украины на начало 2018 и 2019 годов, которые свидетельствуют о росте его доходов в 82 раза. При этом, согласно официальной статистике, минимальная пенсия в стране упала со $118 в конце 2013 года до $60 в начале 2019 года.

Более того, как указали в партии, миллионы украинцев уже видели данный видеоролик на разных телеканалах, а НОТУ оказался единственным телеканалом, который не разместил его в своем эфире.

В конце февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины уже оказалась в центре громкого скандала в связи с отбором представителя страны на "Евровидение-2019". Выяснилось, что его участникам были выставлены жесткие требования, включая политические. В результате сначала победитель национального отборочного конкурса, а затем еще трое финалистов отказались ехать на "Евровидение-2019", а телеканал был вынужден вообще объявить о неучастии Украины в этом году в международном конкурсе.