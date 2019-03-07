Reuters: Индия просит США продлить срок исключения из санкций за импорт иранской нефти

ТАСС, 7 марта. Индия ведет переговоры с США о продлении срока действия исключения из санкций за импорт иранской нефти, который истекает 5 мая этого года. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, Индия хочет продолжать закупать иранскую нефть в нынешнем объеме, который составляет 300 тыс. баррелей в сутки.

В Госдепартаменте агентству заявили, что ведут двусторонние переговоры с восемью потребителями иранской нефти, которым в ноябре были предоставлены исключения из санкций, с целью окончательного прекращения импорта нефти из Ирана. Информацию о том, что Индия просила о продлении исключения, Reuters не подтвердили. Министерство иностранных дел Индии, как и министерство нефти и природного газа страны не стали давать комментарии по этому вопросу.

В мае 2018 года США объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном). В ноябре были восстановлены санкции против нефтяного сектора Ирана. Запрет на импорт иранской нефти временно не касается Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции, они могут закупать нефть у Ирана до 5 мая 2019 года. Ранее власти США заявляли, что продление этого срока не предусмотрено.