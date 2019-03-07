Госдеп поддержал необходимость увольнения главы Антикоррупционной прокуратуры Украины

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. США поддерживают заявление своего посла на Украине Мари Йованович о необходимости увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назара Холодницкого. Об этом в четверг заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на пресс-конференции в Киеве.

"Посол Йованович представляет на Украине президента США, и США целиком поддерживают ее заявления", - ответил Хейл на вопрос о Холодницком.

"Мы хотим того же, что и украинский народ, так как это было выражено во время Революции достоинства (силовое отстранение от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года - прим. ТАСС): украинский народ тогда заявил и продолжает говорить сейчас, что хочет сделать выбор в пользу прозрачного и современного эффективного корпоративного управления", - сказал он. В связи с этим, подчеркнул Хейл, "очень важно, чтобы институции на Украине возглавляли те, кто предан таким идеям". Но "в конечном результате это выбор украинского народа", добавил замгоссекретаря.

Заявление посла

Во вторник, 5 марта, посол США на Украине Мари Йованович во время выступления на мероприятии, посвященном пятилетию основания Украинского кризисного медиацентра, призвала уволить нынешнего главу САП Назара Холодницкого, назвав такой ход "необходимым для целостности антикоррупционных институтов". Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла дело против Холодницкого о разглашении тайны следствия.

Заявление дипломата сам Холодницкий расценил как вмешательство во внутренние дела страны, что, по его словам, является недопустимым.

Оппозиционные украинские политики неоднократно указывали на то, что нынешнее руководство страны находится в полной зависимости от США, и призывали покончить с этим. В частности, глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук отмечал в интервью телеканалу "112 Украина", что США "что хотят, то сегодня и делают" на Украине. Поэтому одна из главных политических задач, по его словам, - "положить конец любому внешнему управлению на территории Украины".