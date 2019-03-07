В Еврокомиссии опровергли открытие русскоязычного телеканала ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) не подтверждает сообщения российских СМИ, что ЕС открывает собственный русскоязычный телеканал.

"Я не видела эту статью, и мы обычно не комментируем сообщения прессы, но могу сказать, что, по крайней мере, в Еврокомиссии мы не знаем о подобном проекте", - сказала в четверг ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

Она подчеркнула, что ЕС "уже контактирует с русскоязычной аудиторией". "Внешнеполитическая служба ЕС имеет специальный веб-сайт на русском языке, на котором размещается актуальная информация относительно Евросоюза. Кроме того, ряд наших продуктов доступен на русском языке, в частности, через представительства ЕС в русскоязычных странах, например, в регионе Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Молдавия, Белоруссия, Украина, Грузия - прим. ТАСС) и Центральной Азии", - добавила она.

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Евросоюз открывает собственный русскоязычный телеканал, съемочные группы которого будут представлены во всех российских регионах. По данным издания, первое время он будет вещать в интернете, а основной задачей нового СМИ станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения. Проект, который якобы сейчас находится на этапе доработки, станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость за несколько лет, уверены источники "Известий". Его финансирование будет осуществляться ЕС, а также частными инвесторами.