Эксперт: до 2 млн переселенцев на Украине не смогут проголосовать на выборах

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. От 1 до 2 млн украинцев из числа внутренне перемешенных лиц и тех, кто не имеет прописки, не смогут проголосовать на предстоящих выборах президента Украины 31 марта. Об этом заявил в четверг генеральный директор общественной организации Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель на пресс-конференции в Киеве.

"Мы можем потерять от 1 до 2 млн избирателей. Это категория внутренне перемещенных лиц, категория тех, кто проживает не по месту своей регистрации, и категория граждан, которые вообще не имеют места регистрации", - сказал он. Такая ситуация, пояснил Кошель, сложилась в том числа из-за низкой активности переселенцев по смене места голосования. "По состоянию на сегодня, за три недели до дня голосования, остаются очень низкие показатели смены места голосования внутренне перемещенными лицами, трудовыми мигрантами и лицами, которые не имеют места регистрации, таких около 1 млн граждан, - сказал он. - По состоянию на 7 марта меньше 4% переселенцев сменили свое место голосования".

Глава комитета избирателей подчеркнул, что сейчас необходимо провести массовую разъяснительную работу о процедуре изменения места голосования, которая заключается в необходимости подать соответствующее заявление в отделение реестра избирателей.

Несколько сложнее ситуация для граждан без прописки. Ранее в Центризбиркоме отмечали, что проголосовать на предстоящих выборах они смогут только после обращения в центр учета бездомных. Согласно закону о государственном реестре избирателей, место голосования для граждан, которые не имеют зарегистрированного места жительства, "определяется по согласованию с центром учета бездомных лиц по мотивированному обращению избирателя". Эксперты отмечают, что для реализации этого требования избирателю необходимо пройти процедуру, которая может занять довольно длительное время время, поэтому в большинстве случаев эти люди вовсе не приходят на участки.

ЦИК Украины в конце февраля обнародовал перечень тех, кто "потенциально будет включен в списки избирателей", - их 29,89 млн человек. В это число не вошли жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, несмотря на то, что Украина считает их своими. В ЦИК также отметили, что "комиссия не осуществляет учет внутренне перемещенных лиц". При этом, по данным Центризбиркома, за последние восемь лет количество избирателей на Украине сократилось на 1,5 млн человек.