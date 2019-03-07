Евросоюз ожидает, что Венесуэла пересмотрит решение о высылке посла Германии

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что Каракас пересмотрит свое решение объявить посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера персоной нон грата. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Евросоюз надеется, что это решение будет пересмотрено", - сказала Косьянчич. Она в очередной раз подчеркнула, что Брюссель привержен мирному решению кризиса в Венесуэле.

Ранее в среду в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса написал, что решение о высылке Кринера принято "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". В заявлении дипломатического ведомства, которое разместил Арреаса, подчеркивается, что деятельность Кринера "противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения". В МИД отметили, что у дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть Венесуэлу.