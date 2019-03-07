Опрос: более 40% украинцев выступают за переговоры с республиками Донбасса и Россией

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Более 40% украинцев, принявших участие в очередном опросе общественного мнения относительно ситуации в Донбассе, высказались за прямые переговоры с провозглашенными республиками и Россией ради урегулирования конфликта на востоке страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные центра социальных исследований "София".

За мирное решение в Донбассе путем достижения компромисса на прямых переговорах с Донецкой и Луганской народными республиками и Россией высказались 40,9% опрошенных.

36,1% считают, что выход нужно искать дипломатическим и военно-оборонительным путем, то есть "объединяя военное сдерживание республик Донбасса и международные санкции против России".

О возможности решения конфликта "военным путем, проводя активные наступательные действия, заявили лишь 9,7% опрошенных. Еще 8,2% считают допустимым заморозить конфликт и отгородиться от Донбасса, не признавая республики официально. 5,1% затруднились ответить на поствленные вопросы.

Опрос проходил с 26 февраля по 4 марта. В нем приняли участие 2 018 совершеннолетних жителей во всех областях Украины методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Прямые переговоры между представителями официального Киева и провозглашенных республик Донбасса являются одним из условий Минских соглашений. Однако Украина наотрез отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. В результате весь мирный процесс остается, по сути, замороженным в течение вот уже четырех лет, а на линии соприкосновения продолжаются обстрелы.

Прежние опросы общественного мнения также неизменно демонстрировали, что большинство жителей Украины выступают против военного решение конфликта на востоке Украины.