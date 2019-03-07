СМИ: британские адвокаты беженцев из Сирии подали в МУС свидетельства против Асада

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Британские адвокаты подали в Международный уголовный суд (МУС) свидетельские показания от имени 28 сирийских беженцев, которые, как они надеются, станут основанием для начала первого процесса против президента страны Башара Асада и его приближенных в международном органе уголовной юстиции в Гааге. Как информировали в четверг сразу две британские газеты, The Guardian и The Daily Telegraph , документы были поданы на имя прокурора МУС Фату Бенсуды 6 марта.

В соответствии с Римским статутом (уставом МУС), суд может осуществлять свою юрисдикцию в отношении каких-либо преступлений только по инициативе государства - участника МУС, СБ ООН, либо лично прокурора суда. Однако, как пишут британские газеты, лондонские адвокаты, представляющие сирийских беженцев, рассчитывают на то, что в этом случае удастся повторить прецедент прошлого года, когда палата предварительного производства МУС признала юрисдикцию суда в отношений действий властей Мьянмы, приведших к депортации мусульман-рохинджа в Бангладеш. Судьи сочли, что изгнание рохинджа является преступлением против человечности, подпадающим под юрисдикцию МУС. Тогда суд выдал положительное заключение в ответ на запрос прокуратуры на том основании, что хоть Мьянма и не является участником МУС, рохинджа были депортированы в государство, которое ратифицировало Римский статут (Бангладеш).

В данном случае заявители надеются, что иск, в рамках которого Асад и высокопоставленные сирийские чиновники обвиняются в преступлениях против человечности, будет принят в производство на том основании, что сирийские беженцы находятся на территории Иордана. Эта страна, в отличие от Сирии, ратифицировала Римский статут в 2002 году.

Сирийцев представляет британский королевский адвокат по правам человека Родни Диксон, сотрудничающий с юрисконсультами юридической конторы Stoke White. Как пишет Guardian, каждый из 28 беженцев, подавших иск, дал свидетельские показания о том, что подвергался бомбардировкам, обстрелам, задержаниям, пыткам, а также был свидетелем массовых убийств с момента начала войны в 2011 году.

Оперативного комментария от Международного уголовного суда ТАСС получить не удалось.