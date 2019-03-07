Каракас надеется, что ЕС пересмотрит свою политику в отношении Венесуэлы

КАРАКАС, 7 марта. /ТАСС/. Венесуэла рассчитывает, что Европейский Союз (ЕС) пересмотрит свою позицию в отношении страны и перестанет следовать курсу США. С таким заявлением в четверг выступил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Венесуэла надеется, что Европейский Союз пересмотрит свою позицию по постоянному вмешательству в наши внутренние дела, явному следованию агрессивной политике Вашингтона и поддержке незаконных действий экстремистской оппозиции", - написал глава внешнеполитического ведомства южноамериканской страны на своей странице в Twitter.

Высказывания Арреасы стали ответом на слова представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которая ранее выразила надежду на то, что власти Венесуэлы "пересмотрят свое решение объявить посла Германии Даниэля Кринера персоной нон грата".

В среду Арреаса указал, что решение в отношении Кринера было принято из-за его "вмешательства во внутренние дела" республики. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, деятельность посла ФРГ "противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения". В МИД Венесуэлы отметили, что у дипломата есть 48 часов, то есть до пятницы, чтобы покинуть страну. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что решил отозвать Кринера "на родину для консультаций".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.