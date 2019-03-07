Пентагон сообщил о решении ИГ переждать активную фазу борьбы с ним

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) приняла решение затаиться, надеясь переждать нынешний этап активной борьбы с нею, чтобы потом попытаться возобновить свои операции. С таким предупреждением выступил в четверг глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Вотел, комментируя разгром "халифата" ИГ в Сирии и Ираке.

"То, что мы сейчас видим, - это не сдача ИГ как организации в плен, а просчитанное решение обеспечить безопасность ее семей, дабы сохранить потенциал, рискнув влиться в лагеря для вынужденных переселенцев, а также затаившись в отдаленных районах, дожидаясь верного времени для возрождения", - заявил генерал, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

"Недавние наблюдения наших сил "на земле" показывают, что население ИГ, эвакуируемое из остатков "халифата", в основном остается непримиримым, несломленным и радикализированным. Нам нужно будет сохранять <...> наступательные операции против этой теперь сильно рассеявшейся и разъединенной организации, в том числе против главарей, боевиков, посредников и, конечно, их токсичной идеологии", - подчеркнул американский военачальник.