Председатель ОБСЕ призвал открыть границу Южной Осетии и Грузии

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак призвал открыть пункты пересечения границы между Южной Осетией и Грузией, закрытые в январе из-за угрозы распространения вируса свиного гриппа.

"Я посетил административную пограничную линию Южной Осетии и лично убедился в том, что насущно необходимо вновь открыть пункты пересечения, которые закрыты уже в течение нескольких недель", - сказал дипломат в четверг на заседании Совета Безопасности ООН. По его мнению, закрытие границы "создает препятствия для местного населения, в частности ограничивает доступ к объектам здравоохранения".

"Мы должны сосредоточиться на проектах, которые могли бы принести небольшие, но конкретные результаты и улучшить ситуацию на местах в интересах людей", - добавил Лайчак.

11 января пресс-служба комитета госбезопасности Южной Осетии сообщила, что граница с Грузией будет закрыта до особого распоряжения из-за угрозы проникновения в республику вируса гриппа H1N1. Ранее директор Национального центра по контролю над заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что жертвами вируса H1N1 в стране стали 13 человек.