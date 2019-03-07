Мадуро назначил брата Уго Чавеса послом Венесуэлы на Кубе

КАРАКАС, 7 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил брата покойного лидера страны Уго Чавеса чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики на Кубе.

"Я назначил Адана Чавеса, брата в революции, нашим чрезвычайным и полномочным послом в Республике Куба. Он также останется вице-президентом по международным делам Единой социалистической партии Венесуэлы", - написал Мадуро в четверг в Twitter.

Предыдущий посол республики в Гаване Али Родригес Араке умер в ноябре 2018 года.