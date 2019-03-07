В Пентагоне заявили, что РФ может использовать вывод войск США из Сирии в своих интересах

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Россия стремится воспользоваться в своих целях выводом американских войск из Сирии. Такое мнение выразил в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Вотел, комментируя ход вывода американских войск из арабской страны.

"Мне кажется, они [россияне] смотрят на это как на благоприятную возможность заполнить вакуум, который мы создали <...>. Они [россияне] стремятся получить от этого преимущество, обеспечить продолжение того, чем занимается режим [президента Сирии Башара] Асада", - утверждал Вотел, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

С точки зрения военачальника, реализация планов вывода американских сил из арабской республики превращает "Россию в более крупного игрока" на Ближнем Востоке. "По мере того, как мы, хотя и медленно, движемся к какой-то конечной точке в Сирии, это позволяет России все больше закрепляться в водительском кресле - в плане того, каким может быть такое [конечное] решение [проблемы]. И, конечно, это укрепляет их [россиян] присутствие на Ближнем Востоке, а также в этой жизненно важной части Леванта. Мне кажется, это их важная цель", - заявил командующий СЕНТКОМ.