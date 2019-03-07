СБУ опровергла информацию о прослушивании офиса Зеленского

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщение о якобы прослушивании офиса кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, и обвинила МВД в срыве спецоперации по "документированию преступной деятельности". Об этом сказано в сообщении СБУ в четверг.

"СБУ официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что сотрудники спецслужбы 4 марта проводили оперативно-технические мероприятия в Киеве по улице Белорусская, 26, на основании решения апелляционного суда. СБУ утверждает, что эти мероприятия были согласованы с Генеральной прокуратурой и проводились "в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой СБУ в государственной измене".

Ранее в понедельник полиция Киева сообщила, что ведет расследование по факту обнаружения элементов прослушивающей аппаратуры возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. Позже там добавили, что по данному факту открыто дело по статье УК Украины "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации".

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последнему социологическому исследованию от центра "София", лидером рейтинга общественного мнения является Владимир Зеленский (18,3%), за ним следуют Юлия Тимошенко (15,4%), Петр Порошенко (12,1%), Юрий Бойко (11,2%), Анатолий Гриценко (6,4%).