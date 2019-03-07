Заключенный экс-замглавы Каталонии станет кандидатом от своей партии на выборах в Испании

МАДРИД, 7 марта. /ТАСС/. Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас станет кандидатом от своей партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) на предстоящих всеобщих выборах в Испании 28 апреля. Об этом заявила в четверг представитель ЛРК Марта Вилальта.

Политик был заключен под стражу в 2017 году на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским процессом в регионе. Прокуратура Испании обвиняет Жункераса в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для него 25 лет тюрьмы. "Пока существует репрессия, Жункерас будет возглавлять список на всех выборах, которые будут проводиться с настоящего момента", - отметила Вилальта. По ее словам, "это лучший способ осудить репрессии и нарушение прав, с которыми столкнулась Каталония".

1 октября 2017 года в регионе прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

12 февраля в Испании стартовал процесс по делу лидеров сепаратистского движения. Перед Верховным судом страны предстали 12 фигурантов, в том числе Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен летом.