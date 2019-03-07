Суд в Аргентине подтвердил решение о задержании экс-президента Фернандес де Киршнер

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 марта. /ТАСС/. Верховный суд Аргентины подтвердил возбуждение дела в отношении сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер по обвинению в препятствовании расследованию теракта, а также решение о необходимости ее задержания. Об этом сообщил в четверг Центр судебной информации.

"Верховный суд Аргентины единогласно отклонил жалобы, поданные защитой Кристины Фернандес де Киршнер и [экс-главы разведки] Оскара Паррилли", - говорится в сообщении.

Верховный суд был последней инстанцией, в которой экс-глава государства могла обжаловать решение о необходимости взятия ее под стражу на время проведения расследования. От ареста Фернандес де Киршнер спасает парламентская неприкосновенность.

В декабре 2017 года судья Клаудио Бонадио возбудил дело в отношении Фернандес де Киршнер по обвинению в препятствовании расследованию теракта и попросил Сенат лишить ее иммунитета для дальнейшего задержания. В ноябре прошлого года в верхней палате парламента было созвано заседание для рассмотрения судебного запроса, однако в итоге оно было отменено из-за отсутствия кворума.

В январе 2015 года прокурор Альберто Нисман выдвинул в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана обвинения в препятствовании расследованию теракта, который произошел в 1994 году у еврейского культурного центра и унес жизни 85 человек. По его мнению, правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть.

Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.