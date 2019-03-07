Bloomberg: Пентагон рассматривает вопрос о лишении Илона Маска доступа к секретным данным

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники министерства обороны США рассматривают вопрос о том, следует ли лишить главу компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам его источников, в Пентагоне пошли на данные меры из-за того, что Маск в 2018 году во время интервью для одного из интернет-шоу, предположительно, курил марихуану. SpaceX ранее осуществляла запуски в космос спутников для нужд Пентагона.

В ноябре 2018 года стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует провести проверку в SpaceX из-за указанного интервью Маска.