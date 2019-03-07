Гуайдо попросил Берлин аккредитовать своего сторонника послом в ФРГ

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента латиноамериканской страны, попросил правительство ФРГ аккредитовать одного из своих сторонников послом в Германии. Об этом сообщило в четверг агентство .

"В МИД поступила просьба принять Отто Гебауэра представителем временного президента Хуана Гуайдо. Мы намерены вступить в контакт с Гебауэром", - приводит агентство слова представителя внешнеполитического ведомства ФРГ. Гебауэр - бывший военный, который участвовал в завершившейся провалом попытке госпереворота в Венесуэле в 2002 году.

Власти латиноамериканской страны не отзывали на родину своего действующего посла в Германии. В то же время в МИД ФРГ отметили, что в настоящее время не ведут "политических переговоров с послом" Венесуэле.

В среду власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". Глава МИД ФРГ Хайко Маас в связи с этим принял решение отозвать Кринера для консультаций на родину. Как ожидается, он прибудет в ФРГ в субботу. Перед отъездом из Венесуэлы немецкий дипломат встретился с Гуайдо и, по информации германского МИД, обсудил с лидером венесуэльской оппозиции "вопросы будущих дипломатических отношений".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Позже Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. На прошлой неделе он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а в понедельник вернулся в Боливарианскую Республику. Как сообщил политик в Twitter, его сопровождали послы Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Эквадора, Германии, Испании, Франции, Португалии, Румынии, Нидерландов, а также представитель ЕС.