В Госдепартаменте заявили о готовности США к конструктивному диалогу с КНДР

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вести конструктивные переговоры с КНДР и не собираются публично комментировать публикации о восстановлении испытательного ракетного полигона Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

Он отказался уточнить, состоялись ли между Вашингтоном и Пхеньяном какие-либо контакты по поводу происходящего на полигоне Сохэ, который расположен на северо-западе КНДР. "Я не смогу обсуждать или подтверждать каждый контакт США с Северной Кореей. Но в частном и, если уж на то пошло, публичном порядке передаем следующий сигнал: мы готовы вести с Северной Кореей конструктивные переговоры", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Палладино также подтвердил, что власти США находятся в курсе сообщений о небольшом землетрясении, зарегистрированном в четверг в КНДР, но не считают его последствием возможного нового ядерного испытания.

"Я видел эти сообщения, мы о них знаем. У меня нет свидетельств, указывающих, что дело обстоит таким образом", - сказал дипломат, имея в виду возможное ядерное испытание.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4". Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Согласно выводам американских экспертов, реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и до начала августа, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.