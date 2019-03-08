В США заявили, что обеспечивают безопасность гуманитарных конвоев для лагеря "Эр-Рукбан"

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев для лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии и не препятствуют передвижению внутренне перемещенных лиц в этом районе. Это утверждается в распространенном в четверг заявлении официального представителя Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) капитана Билла Урбана.

"Центральное командование ВС США продолжает быть готовым вместе с нашими партнерами в Сирии обеспечить безопасность внутри зоны безопасности Эт-Танф для конвоев ООН с гуманитарной помощью для 40 тыс. внутренне перемещенных лиц в "Эр-Рукбане", как мы уже неоднократно делали ранее", - заявил он. "Невзирая на сирийскую и российскую пропаганду, Соединенные Штаты не ограничивают передвижение внутренне перемещенных лиц в лагерь "Эр-Рукбан" и из него. Соединенные Штаты полностью поддерживают процесс, предоставляющий внутренне перемещенным лицам свободу передвижения без какого-либо принуждения для того, чтобы они безопасно, добровольно и на достойных условиях могли покинуть "Эр-Рукбан", если захотят этого", - утверждал представитель СЕНТКОМ.

В распространенном в среду экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики говорилось о том, что США сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных граждан Сирии, которые находятся в лагере "Эр-Рукбан". В документе подчеркивалась, что "ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи", пока жители лагеря "Эр-Рукбан" удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу по сирийскому лагерю беженцев "Эр-Рукбан" со всеми сторонами, включая Вашингтон, без предварительных условий.

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. 5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.