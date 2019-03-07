Тимошенко заявила, что к "нормандской четверке" нужно добавить США, Британию, КНР и ЕС

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Новый президент Украины, который будет избран по итогам очередных выборов в текущем году, должен неотложно инициировать переговоры со странами Будапештского меморандума с целью урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявила в ночь на пятницу лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины и кандидат в президенты Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1".

"Наша позиция: сразу после президентских выборов, немедленно выполнение международных документов Будапештского меморандума, собрание президентов, премьер-министров стран, которые дали нам гарантии, страны-агрессора, которая будет представлена президентом РФ, Украина, которая будет представлена новым президентом", - сказала она. Политик заявила, что стороны должны начать "настоящие переговоры" по Донбассу. "И тогда мир должен дать ответ на один вопрос: или международное право в мире существует, и тогда гарантии перед Украиной должны быть выполнены, или если его не существует, и тогда это бумажка, которая не заслуживает внимания", - сказала Тимошенко.

Кандидат в президенты считает, что нормандский формат, который она назвала "минским" форматом переговоров по Донбассу, "создал условия, когда мы потеряли время и понесли огромнейшие потери жизней людей, территории". "Когда нам говорят, что "минский формат" и процесс безальтернативные, то это означает, что у действующего президента нет пути к миру, нет понимания как это делать", - сказала она.

Тимошенко также напомнила, что ранее выступила за расширенный формат переговоров, так называемый формат "Будапешт плюс", в котором бы участвовали также лидеры Франции, Китая, Германии и Верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности. По ее словам, переговоры о возможности такой конфигурации ведутся между сторонами.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.