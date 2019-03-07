Осужденная в Иране британка получила дипломатическую защиту

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании использовал механизм дипломатической защиты, чтобы обеспечить интересы сотрудницы фонда Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф, находящейся в иранской тюрьме. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Сегодня я принял решение о том, что Соединенное Королевство пойдет на крайне необычный шаг, прибегнув к дипломатической защите. Это означает официально признание британским правительством того, что в своем обращении с ней [Загари-Рэтклифф] Иран не соблюдает обязательства, которые несет в соответствии с международным правом, и таким образом данная проблема официально становится вопросом межгосударственных отношений", - отметил глава британского МИД Джереми Хант, слова которого приводятся в документе.

Как утверждает министр, Загари-Рэтклифф, обладающая как британским, так и иранским гражданством, не совершала преступлений, за которые была осуждена. При этом она уже три года находится в тюремном заключении на территории Ирана, несмотря на попытки британских властей добиться ее освобождения.

"Принятое решение не было легким. Я принял во внимание недопустимое обращение с Назанин на протяжении трех последних лет, включая отказ в доступе к медицинской помощи, а также несоблюдение надлежащей правовой процедуры при рассмотрении возбужденного против нее дела. Мое решение является важным дипломатическим шагом, который должен послужить Тегерану сигналом о том, что его действия являются в корне неверными, - отметил Хант. - Едва ли это будет волшебное средство, способное дать мгновенный результат. При этом мы продемонстрируем всему миру, что Назанин невиновна, и что Соединенное Королевство не будет бездействовать, когда с его гражданином так несправедливо обращаются".

Как подчеркивают в Форин-оффисе, принцип дипломатической защиты позволяет одному государству добиваться от другого соблюдения прав и интересов своего гражданина и требовать компенсации в случае их нарушения. Дипломатическая защита, которую государство формально не обязано оказывать своему гражданину, отличается от консульской помощи, при этом она не наделяет защищаемое лицо дипломатическим иммунитетом. Великобритания не прибегала к данному механизму много десятилетий.

В 2016 году Загари-Рэтклифф была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года власти страны возбудили в ее отношении новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. МИД Великобритании последовательно добивается оправдания и освобождения женщины. Данный вопрос неоднократно поднимался в ходе встреч министров иностранных дел двух стран.