В США умер Ральф Холл, прослуживший в нижней палате Конгресса до рекордного 91 года

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Бывший конгрессмен-республиканец Ральф Холл, покинувший нижнюю палату Конгресса в 91 год - старше, чем любой из его коллег за всю историю, - скончался в четверг на 96-м году жизни. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АР) со ссылкой на помощника бывшего законодателя Эда Валентайна.

По его словам, Холл ушел из жизни утром в своем доме в городе Рокуолл (штат Техас). На вопрос о причине смерти Валентайн напомнил о преклонном возрасте экс-конгрессмена, который, насколько известно, не страдал от каких-либо хронических заболеваний.

Ральф Холл представлял Техас в нижней палате Конгресса более 34 лет. Большую часть этого срока он состоял в Демократической партии, однако в 2000 году выступил в поддержку избрания президентом США своего земляка, республиканца Джорджа Буша - младшего. Когда последний стал главой государства, Холлу прочили пост министра энергетики в новой администрации, однако этого не произошло. Тем не менее конгрессмен в 2004 году объявил о переходе в Республиканскую партию.

Бывший ветеран Второй мировой войны и заядлый бегун, Холл в 2012 году в возрасте 89 лет отметил День поминовения (общенациональный день памяти военнослужащих США, отмечается ежегодно в последний понедельник мая) прыжком с парашютом в честь американских военнослужащих. В декабре того же года он побил рекорд конгрессмена от штата Северная Каролина Чарльза Мэнли Стедмана, который прослужил в Палате представителей до самой своей смерти в возрасте 89 лет семи месяцев и 25 дней.

Холл в 2014 году уступил однопартийцу на первичных выборах и сложил с себя полномочия члена Палаты представителей в возрасте 91 года.

Что касается членов Сената Конгресса, то лишь трое из них ушли на покой в более преклонном возрасте. Это были Стром Термонд (республиканец от Южной Каролины), освободивший кресло на Капитолийском холме в 100 лет в 2003 году, Теодор Фрэнсис Грин (демократ от Род-Айленда), покинувший Сенат Конгресса в 93 года, и Роберт Берд (демократ от Западной Вирджинии), скончавшийся при исполнении полномочий в 92 года.