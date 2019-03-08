Пекин защитит Huawei и прочие телекоммуникационные компании Китая

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китайские власти намерены обеспечить защиту национальных телекоммуникационных компаний, в том числе Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу. Об этом заявил в пятницу член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, отвечая на вопрос журналистов.

"Что касается этой проблемы, мы уже предприняли и будем прорабатывать новые меры для ее решения, мы намерены твердо защищать интересы китайских компаний и граждан КНР, защищать их законные права", - отметил он, выступая на пресс-конференции.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря 2018 года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Huawei Technologies Co. Ltd - одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, лидер в области оборудования для сетей 4G и развертывания сетей 5G. В декабре 2018 года компания спрогнозировала выручку до $100 млрд по итогам года. Huawei работает в более чем 170 странах, имеет около 180 тыс. сотрудников. Штаб-квартира концерна расположена в городе Шэньчжэнь (Китай).