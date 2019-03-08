Китай надеется, что США откажутся от мышления холодной войны

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китай надеется, что Соединенные Штаты откажутся от мышления времен холодной войны. Об этом заявил в пятницу журналистам член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы надеемся, что США откажутся от мышления холодной войны и будут преследовать общие цели", - заявил дипломат.

"Наши отношения прошли через многое за последние 40 лет. Мы достигли значительного прогресса, а также сталкивались с серьезными вызовами. Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны непоколебимо следовать этому курсу", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также заявил, что правительства Китая и США могут разрешить любые существующие между двумя странами противоречия посредством консультаций на основе равенства и взаимного уважения.

"Наши торгово-экономические консультации достигли значительного прогресса, что приветствовал весь мир. Это демонстрирует, что консультации на базе равенства и взаимного уважения могут разрешить любые трения между нашими странами", - подчеркнул он.

"Интересы Китая и США нельзя разделить", - указал он. "Мы можем видеть, что сотрудничество остается лейтмотивом отношений Китая и США", - добавил министр.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.