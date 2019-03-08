Гуайдо назвал рекордным по продолжительности отключение света в Венесуэле

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Отключение электроснабжения, случившееся в четверг на большей части территории Венесуэлы, стало рекордным по продолжительности. Такое мнение выразил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"23:00 (06:00 пятницы мск), 22 штата без света, - написал политик в своем Twitter. - Шесть часов без света, в Каракасе это рекорд. Хаос, тревога и возмущение". Гуайдо считает, что авария стала "подтверждением неэффективности узурпатора", под которым он имеет в виду действующего главу государства Николаса Мадуро. "Восстановление сферы энергоснабжения и страны лежит через прекращение узурпации", - добавил оппозиционер.

В четверг многие районы Каракаса и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.