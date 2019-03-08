Китай окажет содействие новой стратегии государственного развития КНДР

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китайские власти планируют оказать активное содействие реализации новой стратегии развития КНДР, укрепляя двусторонние дружественные отношения с этой страной на основе достигнутых договоренностей. Об этом заявил в пятницу член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы приложим все возможные усилия для того, чтобы оказать поддержку новой государственной стратегии развития КНДР, заключающейся в целенаправленном стимулировании экономического развития, направленной на улучшение народного благосостояния, - сказал он на пресс-конференции. - Китай также приложит максимально возможные усилия для продвижения процесса ядерного разоружения Корейского полуострова".

Министр напомнил, что совсем недавно состоялась четвертая встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой обсуждалась стратегия дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух стран, отмечающих в 2019 году 70-летие совместных дипломатических контактов.

"Благодаря ведущей роли высшего руководства Китая и КНДР дружба двух стран будет только крепнуть, и это позволит поддерживаемым между ними отношениям вступить в новую эпоху", - подытожил Ван И.

В Пекине проходят 2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва и 2-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 13-го созыва. По этому случаю правительство организует встречи журналистов с главами всех административно-территориальных единиц страны, на которых обсуждаются наиболее злободневные проблемы регионального и международного уровня. Параллельно проводятся пресс-конференции, на которых руководители ключевых ведомств КНР выступают перед общественностью, излагая официальную позицию властей по ключевым вопросам, актуальным как в Китае, так за его пределами.