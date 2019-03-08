"Литвой накоплен ценный опыт в обеспечении кибернетической защиты, которым мы готовы поделиться с нашими партнерами", - заявила на подписании президент Даля Грибаускайте.

ВИЛЬНЮС, 8 марта. /ТАСС/. Литва и Грузия будут сотрудничать в сфере кибербезопасности. Декларацию подписали в Вильнюсе в пятницу главы литовского и грузинского оборонных ведомств Раймундас Кароблис и Леван Изория на полях визита в балтийскую республику президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Декларация также предусматривает обмен опытом, информацией об угрозах и инцидентах в кибернетическом пространстве и проведение совместных учений в сфере.

Платформой для такого сотрудничества станет региональный центр кибербезопасности. Его совместно с США Литва создает в Каунасе. Планируется, что центр будет заниматься разработкой инструментов обеспечения киберзащиты, проведением научно-практических исследований и учений.

Литва позиционирует себя как одного из лидеров в сфере международных проектов по кибербезопасности. Вильнюс в 2017 году предложил ЕС создать силы быстрого реагирования на киберугрозы. В конце того же года реализацию проекта киберзащиты одобрили участники европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO) и поручили Литве его координацию. Инициатива предполагает обмен не только информацией, но и сотрудниками, научными достижениями для создания механизма взаимопомощи и формирования международных оперативных команд специалистов.