Мехди Неммуш признан виновным в убийстве посетителей Еврейского музея Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Мехди Неммуш признан судом присяжных виновным в убийстве в целях терроризма четырех посетителей Еврейского музея Брюсселя 24 мая 2014 года. Такой вердикт вынес суд Брюсселя в четверг поздно вечером, сообщается в опубликованном заявлении суда. Решение о наказании суд должен принять в понедельник, вероятнее всего речь идет о высшей для Бельгии мере - пожизненном тюремном заключении, на котором настаивает обвинение, чьи аргументы были полностью приняты судом.

"Мехди Неммуш признан виновным в убийстве четырех человек 24 мая 2014 года в целях терроризма. Его сообщник Насер Бендрер [который занимался приобретением и доставкой оружия] также признан организатором преступления", - говорится в постановлении суда. Это означает, что наказание для второго преступника будет аналогичным приговору Неммушу.

Расстрел из автомата четверых посетителей Еврейского музея стал первым терактом в Европе, совершенным от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Неммуш и Бендрер являются гражданами Франции алжирского происхождения. Неммуш принимал активное участие в войне в Сирии на стороне ИГ, по возвращении во Францию он был арестован и приговорен к тюремному заключению. В тюрьме он и познакомился с другим радикалом - Насером Бендрером, который впоследствии приобрел для Неммуша автомат Калашникова, использовавшийся в ходе теракта.

Осужденные на пожизненное заключение в Бельгии обычно выходят из тюрьмы через 8-10 лет за счет целой системы льгот и поблажек.