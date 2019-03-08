Эксперты по правам человека посетят Венесуэлу с 11 по 22 марта

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направит в Венесуэлу группу экспертов в преддверии возможного визита верховного комиссара Мишель Бачелет. Эксперты в рамках технической миссии, которая продлится с 11 по 22 марта, планируют встретиться с представителями правительства, Национальной ассамблеи, организаций гражданского общества и жертвами нарушений прав человека, сообщила в пятницу в Женеве пресс-служба УВКПЧ.
Подчеркивается, что техническая миссия направится в Венесуэлу в связи с официальным приглашением, которое направило Бачелет правительство латиноамериканской страны. "Для государств, где нет представительств УВКПЧ, является стандартной практикой размещение предварительно технических миссий в преддверии возможного визита верховного комиссара", - пояснила пресс-служба. По ее словам, это необходимо, чтобы верховный комиссар "имела возможность для беспрепятственного доступа к людям, а также в места, которые ей может потребоваться посетить, чтобы получить ясное представление о ситуации в области прав человека в стране".
В ходе поездки эксперты посетят Каракас и другие города в нескольких штатах Венесуэлы.
Официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл сообщил ранее ТАСС, что техническая миссия "оценит, среди других вопросов, подходят или нет условия того, чтобы сама верховный комиссар предприняла позже визит". При этом он дал отрицательный ответ на уточняющий вопрос, намечен ли такой визит на ближайшее время.
Выступая в среду в Женеве не 40-й сессии Совета ООН по правам человека, Бачелет подчеркнула, что нынешняя тяжелая социально-экономическая ситуация в Венесуэле "была усугублена санкциями, а возникший в итоге нынешний политический, экономический, социальный и институциональный кризис вызывает тревогу".