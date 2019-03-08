Эксперты по правам человека посетят Венесуэлу с 11 по 22 марта

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направит в Венесуэлу группу экспертов в преддверии возможного визита верховного комиссара Мишель Бачелет. Эксперты в рамках технической миссии, которая продлится с 11 по 22 марта, планируют встретиться с представителями правительства, Национальной ассамблеи, организаций гражданского общества и жертвами нарушений прав человека, сообщила в пятницу в Женеве пресс-служба УВКПЧ.

Подчеркивается, что техническая миссия направится в Венесуэлу в связи с официальным приглашением, которое направило Бачелет правительство латиноамериканской страны. "Для государств, где нет представительств УВКПЧ, является стандартной практикой размещение предварительно технических миссий в преддверии возможного визита верховного комиссара", - пояснила пресс-служба. По ее словам, это необходимо, чтобы верховный комиссар "имела возможность для беспрепятственного доступа к людям, а также в места, которые ей может потребоваться посетить, чтобы получить ясное представление о ситуации в области прав человека в стране".