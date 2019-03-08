Reuters: лидер Южной Кореи назначит нового министра объединения

ТАСС, 8 марта. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял решение назначить нового министра объединения. Им станет глава Корейского института по вопросам национального объединения Ким Ён Чхоль, который сменит на этом посту Чо Мён Гёна, сообщает в пятницу агентство Reuters.

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель Голубого дома (официальная резиденция президента), Ким Ён Чхоль является "подходящим человеком, который может воплотить представления президента в отношении нового Корейского полуострова". Кандидатуру на пост нового главы министерства предстоит утвердить парламенту республики.

По данным агентства Yonhap, в пятницу южнокорейский лидер в рамках перестановок в правительстве страны назвал имена семи новых министров.

Ранее агентство сообщало, что Мун Чжэ Ин проведет перестановки в кабмине после завершения праздников по случаю Нового года по лунному календарю, который отмечается в Корее 5 февраля. По его данным, этот шаг необходим для того, чтобы позволить многим министрам, являющимся одновременно депутатами Национального собрания, участвовать в намеченных на 15 апреля 2020 года парламентских выборах.